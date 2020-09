Usa: Pompeo annuncia sanzioni contro procuratore capo della Corte penale internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha annunciato sanzioni nei confronti della giurista gambiana Fatou Bensouda, procuratore capo della Corte penale internazionale (Cpi), criticata per le indagini su presunti crimini di guerra compiuti da soldati statunitensi in Afghanistan. Pompeo - dopo aver ricordato che gli Usa non hanno sottoscritto il trattato di Roma, fondativo della Cpi - ha accusato la procura di nuovi "tentativi illegittimi di assoggettare cittadini americani alla sua giurisdizione". Nella lista nera finisce anche Phakiso Mochochoko, direttore del dipartimento Giurisdizione, complementarietà e cooperazione della Cpi. Le sanzioni, restrizioni ai visti e congelamento degli asset, potranno colpire anche "qualunque persona o entità che continui ad aiutare in forma materiale" il procuratore nelle sue indagini, ha avvertito Pompeo in conferenza stampa. A metà giugno il presidente Donald Trump aveva firmato un ordine esecutivo con il quale autorizzava sanzioni proprio contro le persone coinvolte nell'indagine della Cpi. La Casa Bianca aveva nell'occasione definito la decisione del presidente come parte del suo impegno “per proteggere i militari americani e la sovranità nazionale”, accusando la Cpi di essere “manipolata da paesi avversari” ed evocando il sospetto di corruzione per la sua procura.(Nys)