Iraq: Macron, impegno comunità internazionale contro Stato islamico continua

- L'impegno della comunità internazionale nella coalizione contro lo Stato Islamico continua ed è importante perché sebbene l’autoproclamato califfato non esista più a livello territoriale, i suoi combattenti sono sempre attivi sul campo. Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, durante una conferenza stampa tenuta a Baghdad al termine della sua visita in Iraq. Macron ha confermato che "la coalizione è sempre impegnata" e gli "elementi che si stanno affinando riguardano le modalità di intervento" sul suolo iracheno affinché ci sia un miglior coordinamento e un miglior rispetto della sovranità di Baghdad. "La lotta continua, la coalizione deve continuare il suo lavoro e l'implicazione americana resta molto importante", ha aggiunto il titolare dell'Eliseo, spiegando che nei prossimi giorni si intratterrà con il presidente statunitense Donald Trump ed evocherà anche questo tema. Il capo dello Stato francese è poi tornato sulle dichiarazioni fatte durante la giornata in merito alle "ingerenze straniere" che indeboliscono la sovranità irachena. "È necessario assolutamente aiutare l'Iraq nel rafforzamento delle proprie capacità", ha detto il presidente, secondo il quale l'obiettivo adesso consiste nel "mobilitare la comunità internazionale" per apportare un aiuto sulla base di un progetto che sarà finalizzato da Baghdad. "Così si potranno ridurre le ingerenze", ha aggiunto il presidente. Macron durante la conferenza stampa ha evocato anche la situazione dei terroristi islamisti di nazionalità francese catturati in Iraq. “Hanno commesso o partecipato a dei fatti terroristici in Iraq", ha sottolineato Macron, spiegando che per questo "è legittimo" che vengano giudicati "sul suolo iracheno dalle autorità irachene".(Frp)