Decreto Covid: M5s, solo sette assenti ingiustificati a voto fiducia alla Camera

- Il gruppo parlamentare del Movimento cinque stelle della Camera sottolinea che "a differenza di quanto è stato riportato da alcuni organi di stampa, al gruppo parlamentare del M5s, dopo le verifiche effettuate, risultano solo sette assenti ingiustificati al voto di fiducia sul decreto legge Covid. Fisiologico", si legge in una nota, "per un gruppo di quasi 200 deputati. Come spesso accade, si sparano cifre a caso senza effettuare le opportune verifiche". (Com)