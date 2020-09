© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera da parte dell'aula del Senato alla risoluzione di maggioranza alle comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, sulle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus in Italia. La risoluzione è stata approvata con 134 voti favorevoli, 96 contrari e 3 astenuti. E' stata invece bocciata la risoluzione di minoranza che ha avuto 95 sì, 133 no e 2 astenuti. (Rin)