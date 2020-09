© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati invia un caloroso e affettuoso augurio al Presidente Silvio Berlusconi: Forza Presidente, vinceremo anche questa battaglia". È quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa del gruppo Forza Italia della Camera dei deputati in merito alla notizia della positività del leader del partito, Silvio Berlusconi, al Covid-19. (Com)