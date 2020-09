Lombardia: Terzi a Mantova, da Regione 271 milioni di euro per infrastrutture e opere pubbliche del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Regione Lombardia ha stanziato 271 milioni di euro per realizzare importanti opere pubbliche nel mantovano. Risorse ingenti messe a disposizione dal Piano Fontana e deliberate lo scorso mese", ha spiegato l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, durante una visita nel Mantovano. "Tra le 30 opere finanziate - prosegue - ci sono 130 milioni per Variante di Goito, 109,8 milioni per l'autostrada Cremona-Mantova, 7 milioni per la PoPe, 7,5 milioni per la Gronda Nord Viadanese, 1,8 milioni per il Porto di Valdaro, 1 milione di euro per la Ciclovia Sole". "I soldi ci sono - dichiara l'assessore - e l'ho comunicato oggi al sindaco e all'amministrazione comunale: si tratta 130 milioni blindati nel 'Piano Marshall' della Lombardia, che da oggi definirei 'Piano Fontana'. Risorse che garantiscono la copertura finanziaria. Un impegno economico molto rilevante che Regione ha assunto nonostante l'opera sia inserita nel contesto più ampio del Tibre, progetto questo di competenza nazionale. L'intervento è di enorme importanza per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Regione va oltre le proprie competenze per aiutare il Mantovano". (segue) (Com)