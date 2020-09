Sport: Celli (Civica), sfratto Lazio nuoto ennesima forzatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sfrattati in piena estate e in tutta fretta, neanche fossero dei pericolosi criminali. Se la solerzia usata oggi per sfrattare la storica società Lazio Nuoto dalla piscina della Garbatella fosse stata usata in questi quattro anni per risolvere tutti i problemi degli impianti della città, riconoscerei a questa giunta l'onore delle armi. Invece, il Campidoglio a guida Raggi si è accanito contro la Lazio Nuoto, in modo sproporzionato e ingiustificato. Con le richieste del Tar, dopo la nota decisione, sarebbe stato opportuno per l'Amministrazione procedere con una nuova gara. Invece, è stata rinnovata la commissione e, con una semplice richiesta aggiuntiva di documenti solo ad un concorrente, la gara è stata di nuovo assegnata alla stessa società che era stata giudicata dal Tar priva dei requisiti di partecipazione, eliminando così la Lazio Nuoto. Una vicenda sulla quale la maggioranza ha deciso di operare oggi l'ennesima forzatura. Solo che non si sono mandate le ruspe ad abbattere villini della criminalità, ma si è scelto di cancellare oltre trent'anni anni di storia dello sport romano. Oggi è il giorno della tristezza e della solidarietà per chi, oltretutto, ha lavorato in piena correttezza per lamministrazione e la città". Lo scrive in una nota la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica 'Roma torna Roma', Svetlana Celli. (Com)