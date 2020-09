Israele: governo decide di non restituire più corpi di “aggressori” palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gabinetto per la sicurezza del governo di Israele ha approvato oggi la proposta, avanzata dal ministro della Difesa Benny Gantz, di non restituire più alle famiglie i corpi degli “aggressori” palestinesi, come “deterrente contro gli attacchi terroristici”. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”. In precedenza la restituzione non avveniva solamente per le salme dei membri del gruppo palestinese Hamas, mentre dopo l’approvazione della proposta di Gantz non avverrà per il corpo di nessun palestinese armato. Accogliendo con favore l’approvazione, il ministro Gantz ha affermato di aver messo in atto “un’approfondita politica di deterrenza” fin dall’inizio del suo incarico, “impedendo la restituzione dei corpi dei terroristi, sequestrando i fondi delle organizzazioni terroristiche e intensificando gli attacchi in risposta alla violenza su tutti i fronti”. La decisione giunge dopo che nella mattinata di oggi le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno ferito un palestinese a sud della città di Nablus, in Cisgiordania. Secondo fonti israeliane, le Idf hanno aperto il fuoco sull’individuo dopo che questi aveva tentato di investire con l’automobile e accoltellare un ufficiale di polizia israeliano e un soldato.(Res)