Filippine: il nuovo capo della Polizia, necessario rilanciare la campagna contro la droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo capo della Polizia delle Filippine, il tenente generale Camilo Cascolan, ha rilasciato oggi un'intervista alla testata locala "Rappler", con cui afferma la necessità di dare una nuova spinta alla "guerra contro la droga" lanciata dal presidente Rodrigo Duterte nel 2016. In una delle sue prime interviste come capo della polizia, Cascolan ha detto che vuole addestrare, attraverso corsi di formazione specifici, i poliziotti delle unità locali di contrasto alla droga (Deu) per consentire la cattura di esponenti di spicco del traffico di stupefacenti e per prevenire episodi di abuso da parte della polizia. Cascolan, che è stato l'ideatore della guerra alla droga nel Paese, ha inoltre affermato che la scelta del personale della Deu sarà più selettiva, al fine di evitare episodi negativi che macchiano il nome delle forze armate nazionali. Secondo quanto riporta la polizia nazionale, nella guerra iniziata nel 2016 sono state uccise tra le 5.600 e 8.000 persone sospettate di traffici e uso di stupefacenti. In un recente rapporto delle Nazioni Uniti, invece, si stima che oltre 30 mila persone siano state uccise arbitrariamente dalla polizia: tra questi, si contano anche omicidi avvenuti al di fuori di operazioni della polizia. (Fim)