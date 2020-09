Francia: mutilazioni cavalli, per la Gendarmeria ci sarebbero diversi autori in tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Gendarmeria francese, le mutilazioni di cavalli avvenute in una ventina di dipartimenti della Francia in questi ultimi mesi sarebbero stati compiuti da diversi autori. "Ci sono una ventina di casi di orecchie tagliate, ci sono anche altri fatti, mutilazioni di organi genitali, lacerazioni con oggetti taglienti", ha detto ai media francesi il colonnello Hubert Precie du Sert, sottolineando "la pluralità degli autori e delle modalità operative". Il colonnello ha poi spiegato che la gendarmeria sta effettuando una campagna di prevenzione presso i proprietari di cavalli, consigliando loro, ad esempio, di equipaggiarsi con telecamere di sorveglianza e di controllare con frequenza le stalle. Intanto, l'Ufficio centrale della lotta contro le minacce all'ambiente e alla salute pubblica (Oclaesp) coordina le diverse inchieste aperte per fare luce su questo fenomeno. Gli inquirenti stanno seguendo diverse piste, come quella dei riti satanici o delle sfide lanciate su Internet. "Nessuna pista è esclusa", ha detto la scorsa settimana il ministro dell'Agricoltura, Julien Denormandie. Ma la tensione comincia a farsi sentire. Secondo quanto riferisce l'emittente radiofonica "France Bleu" nella notte tra il 29 e il 30 agosto due allevatori armati avrebbero fermato due automobilisti per controllarli nel dipartimento del Finistère, in Bretagna. La gendarmeria ha ricordato che solamente le forze dell'ordine hanno il diritto di effettuare controlli sulla strada pubblica.(Frp)