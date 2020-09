Sanità: Baglio (Pd), basta con ricatti Aiop ed Aris rinnovino contratto lavoratori privati accreditati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo essere stati in prima linea in questa lotta al Covid è incomprensibile che Aiop e Aris pensino di non rinnovare ai lavoratori del comparto sanitario un contratto scaduto da ben 14 anni. Condividiamo la posizione dei Sindacati, Cgil Cisl e Uil, che chiedono ai privati di essere in regola con i contratti nazionali di lavoro come condizione per lo stanziamento di risorse pubbliche. Siamo stati al fianco dei lavoratori nelle manifestazioni e stiamo con loro nel garantire il rispetto dei patti sanciti in Regione". Lo scrivono in una nota la Responsabile della Sanità regionale del Pd Lazio Valeria Baglio ed il coordinatore dei circoli Pd sanità Lazio Marco Ricci. (Com)