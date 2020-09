Chi è Shigeru Ishiba, l'ex ministro della Difesa del Giappone che sfida il braccio destro di Abe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ex ministro della Difesa, 63 anni, Shigeru Ishiba è oggi il più popolare tra i candidati a succedere a Shinzo Abe come primo ministro del Giappone. La corsa, lanciata dalle dimissioni a sorpresa di Abe a fine agosto per motivi di salute, troverà compimento il 14 settembre prossimo, quando il Partito liberaldemocratico (Ldp) sceglierà il suo nuovo presidente. Quella che sembra profilarsi, tuttavia, è una corsa a due, nella quale Ishiba sfiderà il candidato della continuità, il capo di gabinetto di Abe Yoshihide Suga. Quest’ultimo appare oggi favorito, in particolare dopo la decisione dell’Ldp di escludere la base dal voto: a esprimersi saranno 394 membri della Dieta, il parlamento del paese, e 141 delegati locali. Si tratta di una scelta inusuale, legata – assicurano i dirigenti del partito al potere a Tokyo – all’eccezionalità della situazione originata dalla pandemia di coronavirus e anche al fatto che il partito sarà chiamato nuovamente a selezionare il suo leader tra un anno in vista delle elezioni di ottobre 2021.Nondimeno, la scelta del successore di Shinzo Abe è di assoluta importanza. Non solo perché il futuro premier sarà chiamato a guidare il paese nel quadro di una congiuntura estremamente negativa e rischiosa (con la necessità di contenere i contagi da coronavirus in crescita e di rilanciare nel contempo un’economia che nel trimestre aprile-giugno si è contratta di oltre 27 punti percentuali su base annua), ma anche perché, se il suo governo dovesse riuscire a tirar fuori il paese dalla crisi, il successore di Abe sarà in prima linea per guidare il Giappone nella prossima legislatura. Yoshihide Suga, che oggi ha ufficializzato la propria discesa in campo, è senza dubbio il candidato preferito dai dirigenti dell’Ldp e dunque favorito dall’esclusione del voto della base. Originario di Akita, 71 anni, è considerato un esperto nella gestione delle crisi e nella capacità di destreggiarsi con la burocrazia e ha contribuito alla costruzione di buone relazioni con Komeito, alleato di governo dell’Ldp. La sua scelta sarebbe nel segno della continuità con Abe.Suga avrebbe un largo consenso tra i dirigenti, in particolare tra le correnti di Toshihiro Nikai, di 47 membri, e dell’ex segretario generale Hiroyuki Hosoda, di 98 membri. Tra i suoi sostenitori ci sono anche Wataru Takeshita, ex presidente del Consiglio generale, e il ministro delle Finanze, Taro Aso, con le rispettive correnti, entrambe di 54 membri, e l’ex ministro della Terra Nobuteru Ishihara, col suo gruppo di undici membri. Anche Abe avrebbe espresso una preferenza per Suga, benché non abbia fatto nomi pubblicamente. Tuttavia, i dirigenti dell’Ldp potrebbero essere tentati da una scelta di “rottura”, considerando la crescente impopolarità di Abe e del suo governo e l’approssimarsi del voto per il rinnovo della Dieta.In questo caso, la scelta potrebbe ricadere proprio su Shigeru Ishiba, che guida una corrente di 19 membri. Secondo un sondaggio effettuato nel fine settimana, cioè prima dell’ufficializzazione delle candidature, dall’agenzia di stampa giapponese “Kyodo News”, ha un gradimento del 34,3 per cento, nettamente superiore a quelli di tutti gli altri politici citati dagli intervistati. Seguono, infatti, molto distanziati, Suga con il 14,3 per cento, il ministro della Difesa Taro Kono con il 13,6 per cento, il ministro dell’Ambiente Shinjiro Koizumi con il 10,1 per cento e l’ex ministro degli Esteri Fumio Kishida con il 7,5 per cento. Kono e Koizumi hanno deciso di non competere. Ishiba si presenta proprio come un candidato di “rottura” e non ha mai lesinato critiche nei confronti di Abe e del suo governo. È in particolare sulla politica estera che l’ex ministro della Difesa prende le distanze dal premier giapponese più longevo della storia: secondo Ishiba, il Giappone – al pari di altri paesi asiatici – rischia di restare intrappolato nell’imperante “Guerra fredda” tra Stati Uniti e Cina e dovrebbe, piuttosto, allargare la rete delle sue alleanze e stringere rapporti più solidi con la Corea del Sud e con il Sud-est asiatico.“Per esempio – ha chiesto Ishiba in una recente intervista – perché il Giappone non ha rapporti di fiducia con la Malesia, l’Indonesia, il Vietnam, le Filippine o Singapore?”. “Dobbiamo costruire legami politici, culturali e di sicurezza con il resto dell’Asia”, ha osservato. Parimenti, l’ex ministro sostiene la necessità di attivare contatti con la Corea del Nord. “Dovremmo creare uffici di comunicazione tra Tokyo e Pyongyang”, ha proposto Ishiba, sottolineando che “il fatto che qualcuno non ci piaccia non vuol dire che non possiamo collaborarci”. Le divergenze tra Ishiba e Abe (e il suo braccio destro Suga) passano anche per l’economia. Secondo il candidato al premierato giapponese, la politica di stimolo diventata famosa con il termine “Abenomics” non è più sostenibile. “L’attuale strategia è stata sostenuta da tagli alle tasse per le imprese, interessi a tasso zero, indebolimento dello yen e salari stagnanti. Non credo che tutto questo sia ancora sostenibile”, ha spiegato Ishiba, secondo cui la priorità ora è trovare fonti alternative di finanziamento delle casse statali. Va ricordato che Ishiba riuscì a sconfiggere Abe al primo turno delle elezioni presidenziali del 2012, proprio grazie al forte sostegno della base del Partito liberaldemocratico. Al secondo turno, quando a votare furono i parlamentari, fu tuttavia Abe a spuntarla. Molti osservatori ritengono che anche questa volta il voto dei legislatori possa sfavorire Ishiba. In tal caso, il corso della politica giapponese si svilupperebbe nel segno della continuità. (Git)