- Con 398 voti favorevoli e nessun contrario l'Aula della Camera ha dato il via libera alle comunicazioni oggi, alle 19, del ministro della Salute Roberto Speranza sulla situazione relativa al Covid-19. L'intervento dell'esponente dell'esecutivo nell'emiciclo era stato, in un primo momento, previsto per domani pomeriggio. (Rin)