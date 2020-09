Libia: Coldiretti, serve sforzo Farnesina per risolvere situazione preoccupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A spingere le barche italiane sempre più al largo per pescare è il crollo del prezzo del gambero rosso per le difficoltà di mercato provocate dall’emergenza coronavirus con la crisi della ristorazione". E’ quanto afferma Impresapesca Coldiretti che in una nota esprime "solidarietà e vicinanza ai pescatori di Mazara del Vallo sequestrati dalle autorità libiche e alle loro famiglie. E’ importante – sottolinea Impresapesca Coldiretti - lo sforzo diplomatico della Farnesina per risolvere una situazione preoccupante che non si verificava da tempo. Serve la diplomazia per superare un momento di tensione che – conclude la nota - preoccupa i pescatori e ostacola le attività in mare di tante famiglie in un momento in cui le uscite sono peraltro molto contenute dal fermo pesca scattato nella Regione dal primo settembre".(Com)