Libano: primo ministro incaricato Adib formerà un governo tecnico

- Il primo ministro designato del Libano, Mustafa Adib, si è impegnato a formare “un governo di esperti” allo scopo di promuovere le riforme chieste dalla comunità internazionale, oltre che dalla maggioranza del popolo libanese. Lo ha dichiarato Adib alla stampa dopo una giornata di consultazioni non vincolanti con i gruppi parlamentari per il nuovo governo, secondo quanto riferisce il quotidiano libanese “L’Orient-Le jour”. Le discussioni con i gruppi politici hanno dato “uno slancio importante per accelerare la formazione del governo”, ha dichiarato Adib, secondo cui tra i gruppi esistono “vari punti di disaccordo” ma le divergenze possono essere risolte “con il dialogo”. Secondo Adib tutti le parti si sono trovate d’accordo sulla necessità di mantenere la pace civile, ricostruire Beirut dopo l’esplosione dello scorso 4 agosto, lavorare per risolvere la crisi economica e sanitaria e realizzare le riforme delle infrastrutture. Pur avendo auspicato che il governo, formato in tempi rapidi, sia “una squadra omogenea di esperti”, Adib non ha precisato se gli “esperti” in questione saranno personalità legate a partiti politici o indipendenti. (Res)