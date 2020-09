Imprese: Luongo (Ice), piena disponibilità ad assistere imprese, grande impegno su nation branding e fiere smart

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia perseguita dall'Agenzia Ice durante e a valle dell'emergenza sanitaria è stata rivolta principalmente al restauro delle imprese che aderiscono alle sue iniziative. Così il direttore generale dell'Agenzia, Roberto Luongo, intervenuto oggi alla Camera di commercio di Padova durante la seconda tappa del roadshow organizzato per presentare il Patto per l'Export, dedicata alla Lombardia e al Veneto. "Un primo segnale molto forte da parte nostra riguarda l'aver reso gratuiti alcuni servizi rivolti alle imprese operati sul mercato internazionale: nel momento più grave della pandemia era necessario garantire un ritorno alle aziende", ha spiegato, prendendo a titolo di esempio la gratuità del primo modulo per la partecipazione alle fiere all'estero o la restituzione dei fondi alle imprese che partecipano alle iniziative dell'Agenzia. Sul Patto per l'Export, Luongo ha ribadito l'eccellente collaborazione con la Farnesina, Sace e Simest, ricordando che entro la fine di settembre ci sarà l'aggiudicazione della gara "per una campagna di comunicazione e nation branding di cui siamo molto fieri". Il direttore generale ha poi ribadito l'impegno dell'Agenzia sui fronti della formazione del personale e delle aziende stesse e della "fiera smart", intesa come uno strumento per il futuro potenziamento delle stesse fiere. "Tali piattaforma devono contribuire a completare le attività fisiche man mano che ripartiranno, e nel frattempo noi continueremo a partecipare alle fiere fisiche: su questo fronte stiamo lavorando con Simest per fare sì che le imprese abbiano una partecipazione più intensa rispetto a quella attuale", ha spiegato. A conclusione del suo intervento, Luongo ha ribadito l'importanza di spingere sul commercio elettronico, sottolineando la piena disponibilità dell'Agenzia ad assistere con la sua rete le aziende interessate a proiettarsi sul mercato internazionale. (Ems)