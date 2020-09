Infanzia: Catalfo, Ue ha scelto Italia per importante progetto pilota per contrasto a povertà minorile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, annuncia che "l’Europa ha scelto l’Italia per sviluppare un importante progetto pilota per il contrasto alle diseguaglianze e alla povertà minorile. Questa decisione - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook - , comunicatami dal commissario Ue per il lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit, non solo rappresenta un serio riconoscimento dell’impegno profuso dal nostro Paese durante l’epidemia per la tutela del benessere delle bambine e dei bambini, ma individua proprio nella realtà italiana un primo laboratorio nella strutturazione della 'Child guarantee', il programma europeo di investimenti mirati alle politiche per l’infanzia". Secondo Catalfo, si tratta di "un progetto di grande valore, che si inserisce in una serie di attività già avviate dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, prime fra tutte quelle connesse al reddito di cittadinanza (quasi 800 mila i minorenni beneficiari) che ha dedicato all’infanzia specifici finanziamenti e obiettivi, non ultima la lotta alla dispersione scolastica. In particolare, un livello essenziale delle prestazioni finanziato dal Fondo povertà riguarda le bambine e i bambini nei primi mille giorni di vita: è questa infatti una delle fasi più delicate, in cui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto dell’esistenza e nella quale il reddito può fare la differenza". Il ministro osserva: "La 'Child guarantee' accompagna questa e altre politiche messe in campo dal mio ministero, con l’obiettivo di garantire anche ai bambini che vivono nelle famiglie più vulnerabili diritti elementari quali la salute, la corretta alimentazione, un’abitazione dignitosa e un’istruzione adeguata. Il futuro dell’Italia e dell’Europa - conclude Catalfo - si fonda sulla protezione, la tutela e la formazione dei nostri figli". (Rin)