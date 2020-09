Qatar: emiro Al Thani riceve Kushner, focus su situazione in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha ricevuto oggi pomeriggio a Doha il consigliere della Casa Bianca e genero del presidente degli Stati Uniti, Jared Kushner. Lo riferisce l’agenzia di stampa del Qatar “Qna”. Secondo l’agenzia, durante l’incontro Kushner e Al Thani hanno discusso delle “strette relazioni strategiche” fra i due paesi e di altre “questioni di interesse comune”, fra cui il processo di pace in Medio Oriente. Per parte sua l’emiro Al Thani ha ribadito che il Qatar fa appello a una “risoluzione giusta” della questione palestinese, sulla base delle risoluzioni internazionali, l’iniziativa di pace araba e la soluzione a due stati, così da conseguire sicurezza e stabilità nella regione. La visita di Kushner a Doha è la quarta tappa di un viaggio in Medio Oriente in cui in questi giorni il consigliere e genero di Donald Trump ha incontrato i leader di Emirati Arabi, Bahrein e Arabia Saudita. (Res)