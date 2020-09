Somalia: presidente Farmajo apre colloqui con Stati regionali del Puntland e dell'Oltregiuba su elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo aprirà questa sera i colloqui con le autorità degli Stati regionali del Puntland e dell'Oltregiuba e gli altri Stati federali del Paese. Lo ha riferito su Twitter il ministero dell'Informazione somalo. Giovedì scorso, 27 agosto, i leader del Puntland e dell'Oltregiuba, rispettivamente Said Abdullahi Deni e Ahmed Madobe, hanno accettato di incontrare il presidente a Mogadiscio per discutere dell'accordo sulle elezioni nazionali, che avevano in precedenza respinto. I due leader, riferiva su Twitter il giornalista di "Bbc Somalia" Mowliid Haji Abdi citando fonti vicine al dossier hanno accettato l'incontro nel quadro dei "colloqui di consultazione mediata dalla comunità internazionale". Dopo mesi di stallo politico, le autorità somale hanno infatti concordato il modello elettorale da adottare in vista delle elezioni generali, in base al quale ogni caucus (i consessi formati dai delegati dei rispettivi clan) formato da 303 delegati eleggerà un deputato che avrà un seggio in parlamento. (segue) (Res)