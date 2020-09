Somalia: presidente Farmajo apre colloqui con Stati regionali del Puntland e dell'Oltregiuba su elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base all'accordo concluso, inoltre, ogni Stato regionale avrà almeno tre caucus che eleggeranno i rispettivi rappresentanti presso la Camera del popolo (la camera bassa del parlamento) i quali eleggeranno a loro volta un presidente. Da parte loro, i delegati saranno nominati congiuntamente dagli organi elettorali statali regionali e federali. Sfuma così l'obiettivo di tenere elezioni generali a suffragio universale per la prima volta dopo la fine della guerra civile. L'accordo, che deve ancora essere approvato dalla Camera del popolo, è stato firmato dai leader di Hirshabelle (Mohamed Abdi Waare), Galmudug (Ahmed Abdi Karie) e Sudovest (Abdiaziz Hassan Laftagareen) insieme al presidente somalo Mohamed Abdullahi "Farmajo", mentre i leader del Puntland e dell'Oltregiuba, rispettivamente Said Abdullahi Deni e Ahmed Madobe, avevano boicottato l'incontro che si è tenuto a Dusa Mareb. (segue) (Res)