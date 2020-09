Somalia: presidente Farmajo apre colloqui con Stati regionali del Puntland e dell'Oltregiuba su elezioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Dusa Mareb ho raggiunto un accordo sulle elezioni con gli Stati membri federali e la regione di Benadir, che spero condurrà il Paese a elezioni giuste e tempestive. Estendo una mano fraterna di invito a coloro che devono ancora unirsi a noi”, ha detto il presidente Farmajo in una nota diffusa al termine della riunione. La riunione giungeva dopo che il mese scorso governo federale e Stati regionali hanno concordato di tenere le elezioni nel più breve tempo possibile e nei tempi previsti dalla Costituzione, rendendo di fatto superata l'ipotesi di tenere elezioni a suffragio universale entro quest'anno. Nel corso della riunione le parti hanno anche concordato di nominare un comitato di lavoro tecnico congiunto che successivamente presenterà raccomandazioni in merito alle elezioni. La ripresa dei colloqui di Dusa Mareb è stata accolta con favore dai partner internazionali della Somalia, che in una dichiarazione hanno incoraggiato vivamente i leader degli Stati regionali che devono ancora partecipare alla riunione ad "impegnarsi direttamente con i loro colleghi per risolvere eventuali problemi in sospeso in modo da dare vita ad un processo elettorale realmente inclusivo". (Res)