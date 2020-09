Decreto Semplificazioni: M5s, il digitale diventa la normalità per la Pubblica amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le senatrici ed i senatori del Movimento cinque stelle nella commissione Affari costituzionali di palazzo Madama, "quella digitale diventa la modalità normale con cui gli uffici pubblici interloquiscono con i cittadini. Il decreto legge Semplificazioni, che stiamo esaminando in Aula al Senato dopo un grande e meticoloso lavoro in commissione - spiegano i parlamentari in una nota -, supera l’impostazione secondo cui le amministrazioni devono 'incentivare' l’utilizzo del digitale. Con la nuova norma, l’amministrazione deve utilizzare strumenti informatici e telematici nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati. Naturalmente si tratta di una trasformazione enorme e richiede un grande lavoro preliminare e di contorno. Per questo nel decreto prevediamo altre novità: le Pubbliche amministrazioni possono assumere esperti per la trasformazione digitale; introduciamo l'obbligo per le Pa di consentire l'accesso da remoto ai dipendenti, perché smart working e telelavoro sono una risorsa dalle potenzialità enormi se sviluppata con serietà e rigore; tutte le Pa devono avere un sistema digitale omogeneo in tutta Italia. Con il decreto Semplificazioni - concludono gli esponenti pentastellati - facciamo un grande salto in avanti e portiamo il nostro paese e gli uffici pubblici in un futuro più efficiente e produttivo". (Com)