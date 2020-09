Scuola: assessora Lavori pubblici Roma, per Ic mancano solo 8 aule da reperire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gli istituti comprensivi del territorio di Roma bisogna ancora reperire 8 aule e lo si farà attraverso l'accordo sottoscritto dal Campidoglio con il vicariato (che prevede l'uso di locali religiosi liberi da altre attività), attraverso il noleggio di strutture temporanee o l'uso di immobili per cui Roma Capitale già corrisponde un fitto passivo. Nel corso della commissione Istruzione della Regione Lazio l'assessora ai Lavori pubblici di Roma, Linda Meleo, ha spiegato il lavoro complessivo fatto da Roma Capitale per la riapertura delle scuole. "Siamo partiti a maggio con una task force per valutare gli standard per l'accesso nelle scuole di nostra competenza, quindi nidi e materne, un lavoro complesso che ha previsto il coinvolgimento di esperti di notevole spessore e provenienti anche dallo Spallanzani. Abbiamo istituito dei tavoli permanenti fin da giugno che hanno coinvolto i dipartimenti scuola e lavori pubblici e si sono coordinati con i municipi. C'è stato un lavoro di coordinamento a tutti i livelli. Abbiamo iniziato a lavorare con l'obiettivo di far rientrare tutti i ragazzi nell'offerta formativa. Sotto l'assessorato alle Infrastrutture e Lavori pubblici rientra la competenza per gli interventi negli istituti comprensivi e scuole statali. Quindi - ha aggiunto - abbiamo fatto subito una ricognizione degli spazi e avviato interventi di edilizia leggera iniziando l'adeguamento degli spazi all'interno degli istituti. A oggi" stando alle rilevazioni fatte dal Campidoglio attraverso i municipi "ci sono otto aule da gestire" attraverso "l'accordo sottoscritto con il vicariato" o "anche con affitto e noleggi strutture temporanee", ha concluso. A quanto si apprende fino a oggi per gli Istituti comprensivi romani, tramite l'accordo con il vicariato, sono state reperite già 92 aule. (Rer)