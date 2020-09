Imprese: Acri (Sace), Patto per Export mostra compattezza del sistema paese a sostegno delle aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Patto per l'Export è un segnale importante di rafforzamento e rinnovo della compattezza del sistema paese a sostegno delle aziende: uno sviluppo concreto e necessario in una fase difficile come quella della ripartenza. Così il chief mid market officer di Sace, Simonetta Acri, intervenuta oggi alla Camera di commercio di Padova durante la seconda tappa del roadshow organizzato per presentare il Patto per l'Export, dedicata alla Lombardia e al Veneto. Profondamente improntati al sostegno finanziario durante la prima fase dell'emergenza, ha spiegato, gli interventi di Sace si sono poi ampliati al supporto all'export e al rilancio rispettivamente durante la seconda e terza fase, rinnovando soprattutto il suo impegno per quanto riguarda il digitale. "Sulla nostra piattaforma ad oggi sono disponibili 18 prodotti che tutte le piccole e medie imprese possono utilizzare", ha aggiunto, sottolineando poi la necessità di garantire la formazione delle aziende e del loro personale. "È fondamentale disporre delle competenze necessarie per affrontare il mercato internazionale: anche le piccole imprese dovrebbero dotarsi di quelle figure manageriali che servono per esportare all'estero nel miglior modo possibile", ha concluso. (Ems)