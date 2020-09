Francia: Neymar e altri due calciatori del Psg positivi al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono Neymar, Angel Di Maria e Leandro Paredes, i giocatori della squadra di calcio francese del Paris Saint-Germain (Psg), risultati positivi al coronavirus. Lo ha ha confermato il club all'emittente radiofonica "France Bleu Paris". I tre facevano parte di un gruppo di giocatori partiti in vacanza a Ibiza. Questi casi complicano il ritorno in campo del Psg, che aveva previsto di riprendere domani l'allenamento. Neymar, Di Maria e Paredes sono già stati messi in quarantena. Secondo il protocollo previsto dalla Ligue de football professionnel (Lfp), con quattro casi positivi in squadra non è più possibile effettuare allenamenti collettivi. Per il momento la partita del 10 settembre tra il Psg e il Lens è confermata.(Frp)