Coronavirus: Rizzotti (FI) a Speranza, risponda a nostre interrogazioni, italiani chiedono certezze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Forza Italia, Maria Rizzotti, dopo le comunicazioni del ministro della Salute nell'Aula di palazzo Madama dichiara: "Spero che in sede di replica il ministro Speranza risponda almeno ad alcune delle numerose interrogazioni che abbiamo presentato a partire dal 28 gennaio scorso ancor prima dell'inizio ufficiale della pandemia e a tutt'oggi senza alcun seguito. Ad esempio - continua la parlamentare in una nota -, vorremmo risposte all'interrogazione sui test sierologici che sono stati un autentico e annunciato flop, visto il troppo tempo che intercorreva tra il test e i tamponi, oppure a quella presentata oggi sulla necessità di fare test e tamponi a scrutatori, segretari e presidenti di seggio che saranno impegnati nelle prossime elezioni del 20/21 settembre. E ancora sulla mancanza di un piano pandemico per fronteggiare anche i prevedibili numerosi sbarchi di migranti sulle nostre coste". L'esponente di FI aggiunge: "Nessuna risposta abbiamo ricevuto inoltre su altre interrogazioni, per esempio, sulla sospensione dall'inizio della pandemia di esami, interventi chirurgici e screening vari nei nostri ospedali pubblici sui malati cronici e gravi. Per non dire dell'incertezza totale sull'avvio del prossimo anno scolastico che crea ansie e preoccupazioni. Gli italiani attendono poche ma vere certezze, linee guida credibili che purtroppo sono fin qui mancate. Un ultimo capitolo sulla necessità di rimodernare la nostra sanità - conclude Rizzotti -, ormai avvertita da tutti gli operatori sanitari. Si potrebbe provvedere attraverso i fondi del Mes (Meccanismo europeo di stabilità), ma il governo continua inspiegabilmente ad ostinarsi a non utilizzare questo fondo senza interessi per lo Stato che lo utilizza". (Com)