Germania-Russia: Merkel, Mosca deve rispondere su avvelenamento Navalnyj

- La Germania attende da Mosca chiarimenti sull'avvelenamento dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj, “sicuramente vittima di un crimine”. Soltanto il governo russo “può e deve rispondere alle domande molto serie” poste dal caso: “Il mondo aspetterà le risposte”. È quanto dichiarato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel durante la conferenza stampa che ha tenuto oggi a Berlino sul caso dell'avvelenamento dell'oppositore russo Navalnyj. Le dichiarazioni hanno fatto seguito al comunicato con cui il governo federale ha informato che, dagli esami effettuati dall'Istituto di farmacologia e tossicologia delle Forze armate tedesche (Bundeswehr), risulta come Navalnyj sia stato “senza alcun dubbio” avvelenato con un agente chimico nervino del gruppo Novichok. Merkel ha ribadito l'esito delle indagini tossicologiche, definendoli “informazioni sconvolgenti”. La cancelliera tedesca ha quindi aggiunto di essersi consultata con il proprio governo sulla possibile reazione. Secondo Merkel, l'avvelenamento di Navalnyj è dimostrato “oltre ogni dubbio” e mirava a “ridurre al silenzio” l'oppositore russo. La cancelliera ha quindi condannato “con la massima fermezza, anche a nome dell'intero governo federale”, il tentativo di omicidio di Navalnyj. Merkel ha aggiunto di aver informato degli ultimi sviluppi del caso il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier. Inoltre, il governo federale ha edotto i gruppi parlamentari del Bundestag e contatterà l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac). L'ambasciatore della Russia a Berlino, Sergej Nekaev, è stato convocato al ministero degli Esteri tedesco per colloqui sul caso. Per Merkel, “il crimine contro Aleksej Navalnyj è diretto contro i valori e i diritti fondamentali per i quali ci battiamo”. La Germania, ha proseguito la cancelliera, informerà i propri partner della Nato e dell'Ue dei risultati delle indagini sull'avvelenamento dell'oppositore russo. Merkel ha, infine, dichiarato: “Insieme e alla luce delle spiegazioni della Russia,ci consulteremo e decideremo una reazione congiunta appropriata”. (Geb)