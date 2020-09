Cultura: M5s, massimo sostegno a maestranze ed artisti dello spettacolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Cultura a Montecitorio fanno proprio "l'appello lanciato oggi dalle lavoratrici e dai lavoratori dello spettacolo e daremo il nostro contributo affinché il ministro Franceschini e il governo li mettano in condizione di ripartire al più presto e in sicurezza. Dopo le risposte arrivate per tamponare l'emergenza, dunque - proseguono i parlamentari in una nota -, servono nuove misure che vadano nella direzione di tutelare maestranze ed artisti, con un sostegno al reddito per chi è più in difficoltà e fondi di sostegno al settore e previdenziali in grado di valorizzare il loro fondamentale contributo alla cultura italiana. Da parte nostra - concludono gli esponenti del M5s - siamo impegnati in Parlamento a dare il massimo sostegno e tutta l'attenzione necessaria a riconoscere l'importante ruolo svolto da questi professionisti". (Com)