Imprese: Salzano (Simest), aziende contino su di noi per tornare a competere nel mercato internazionale

- Simest continuerà a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane, contribuendo così al rilancio dell'Italia: "Le aziende potranno sempre contare su di noi per tornare a competere più forti di prima nel mercato internazionale". Così il presidente della società (che insieme a Sace costituisce il polo dell'export e dell'internazionalizzazione del Gruppo Cassa depositi e prestiti), Pasquale Salzano, intervenuto oggi alla Camera di commercio di Padova durante la seconda tappa del roadshow organizzato per presentare il Patto per l'Export, dedicata alla Lombardia e al Veneto. "Degli investimenti avviati, 1.26 miliardi sono stati destinati al rifinanziamento del Fondo 394 da noi gestito per conto del Maeci per erogare finanziamenti agevolati a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, che ora potranno contare su un sostegno straordinario e quadruplicato", ha spiegato ricordando che fino alla fine del 2020 le imprese avranno la possibilità di cedere una quota a fondo perduto fino al 50 per cento dell'importo totale richiesto. "Un'iniezione di liquidità importante per sostenere l'internazionalizzazione", ha detto Salzano, sottolineando poi che oggi le richieste di finanziamento possono essere effettuate online e che per le domande accolte entro fine anno non sarà necessaria la presentazione di garanzie bancarie. Tra le altre iniziative promosse da Simest, ha continuato, va annoverato il finanziamento per l'inserimento in azienda di temporary o digital export managers, "utile soprattutto alle Pmi per compiere i primi passi verso il mercato internazionale", il finanziamento di studi di fattibilità per investimenti esteri, il sostegno all'export credit e la partecipazione di minoranza nel capitale di imprese italiane all'estero. Particolarmente importante, ha aggiunto, è la possibilità di finanziare la partecipazione delle aziende italiane a fiere internazionali. "Si tratta di un'area che acquista sempre più importanza strategica a causa della progressiva regionalizzazione del commercio internazionale", ha concluso. (Ems)