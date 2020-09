Decreto Covid: Urso (Fd'I), fiducia governo a Montecitorio "strappo" istituzionale senza precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il senatore di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica), Adolfo Urso, "la fiducia posta dal governo al fine di impedire che la Camera dei deputati potesse esprimersi su una norma che stravolge il rapporto tra governo e vertici dei servizi è uno 'strappo' istituzionale senza precedenti su una materia in cui gli interessi di parte non debbono mai in alcun modo mettere a repentaglio la funzionalità dello Stato". Il parlamentare evidenzia, in una nota, come "la norma introdotta con il 'favore delle tenebre' stravolge nelle fondamenta lo spirito della legge istitutiva e il corretto rapporto tra i poteri dello Stato. Il fatto stesso che, persino, esponenti della maggioranza componenti del Copasir abbiamo manifestato l’esigenza di rimediare, dimostra quanto importante sia che il Parlamento sia messo nelle condizioni di valutare modifiche così profonde, che in questa materia sono sempre state scritte in Parlamento in spirito di condivisione tra maggioranza e opposizione. Ci appelliamo ai presidenti delle Camere - conclude Urso - affinché si facciano interpreti di questa esigenza". (Com)