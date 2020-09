Brasile: Volkswagen investe 1 miliardo di real in produzione camion e autobus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia automobilistica tedesca Volkswagen ha annunciato un investimento da 1 miliardo di real (153 milioni di euro) nello stabilimento di Resende, nello stato di Rio de Janeiro, in Brasile, dedicato alla costruzione di camion e autobus. Il denaro sarà utilizzato per l'allestimento di una nuova linea di assemblaggio di veicoli per il trasporto di merci. I veicoli, classificati come extra-pesanti, sono impiegati nel settore agricolo e dell'allevamento, l'unico settore dell'economia che, nonostante il generale rallentamento a causa degli effetti della pandemia di coronavirus, ha registrato un miglioramento del Prodotto interno lordo (Pil) nel primo semestre del 2020. Secondo il presidente della Volkswagen Brasile, Roberto Cortes, il momento positivo del settore agroalimentare è uno dei motivi per cui sono stati mantenuti gli investimenti in Brasile. "Nonostante la pandemia, abbiamo scelto di non rinviare i nostri progetti. Il buon momento del settore agricolo e dell'allevamento ci da fiducia nel lanciare prodotti specifici come nuovi camion con motori più potenti per il trasporto del grano". (segue) (Brb)