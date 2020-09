Brasile: Volkswagen investe 1 miliardo di real in produzione camion e autobus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti dei produttori agricoli del Brasile per l'acquisto di nuovi macchinari sono cresciuti nel primo semestre del 2020 del 6,5 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Complessivamente sono stati spesi 8,8 miliardi di real (1,3 miliardi di euro) nell'acquisto di macchine agricole. I dati mostrano che il settore agricolo non ha subito gli effetti negativi sull'economia generati della pandemia di coronavirus, registrati in altri ambiti produttivi del paese. Complessivamente la previsione per quest'anno è un aumento del 5 per cento per le vendite di macchinari industriali rispetto al 2019. Il presidente della Camera settoriale delle macchine e degli attrezzi agricoli (Abimaq), Pedro Estevao Bastos, spiega che la crescita degli investimenti in macchinari si giustifica grazie alla buona redditività dei produttori soprattutto grazie ai risultati di colture per l'esportazione, come soia, mais e caffè. (Brb)