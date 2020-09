Kushner conclude la visita nel Golfo dopo lo storico accordo Israele-Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tentare di spingere altri Paesi arabi e del Golfo a normalizzare i rapporti con Israele, ribadire il sostegno degli Stati Uniti alle monarchie della regione, compreso il Qatar, e trovare una mediazione nello scontro che oppone Doha agli altri Stati del Golfo. E’ stato questo l’obiettivo della delegazione degli Stati Uniti guidata dal consigliere della Casa Bianca e genero del presidente Donald Trump, Jared Kushner, negli Emirati, Arabia Saudita, Bahrein e Qatar. Il viaggio, a cui ha preso parte tra gli altri anche il consigliere per la sicurezza nazionale Robert O’Brien, è stato organizzato sulla scia dello storico accordo per la normalizzazione delle relazioni tra Israele ed Emirati Arabi Uniti annunciato lo scorso 13 agosto e avvenuto grazie alla mediazione degli Stati Uniti. Lo scorso 31 agosto, Kushner ha accompagnato la delegazione israeliana guidata dal consigliere per la sicurezza nazionale dello Stato di Israele, Meir Ben Shabat, a bordo del primo volo diretto tra Tel Aviv e Israele operato dalla compagnia israeliana El Al.Uno dei nodi ancora da sciogliere nella triplice relazione Usa-Israele-Emirati è la possibilità per Abu Dhabi di acquistare da Washington i caccia di ultima generazione F-35, argomento che farebbe parte dell’accordo annunciato il 13 agosto, ma su cui Israele, almeno nelle dichiarazioni fatte dal premier Benjamin Netanyahu, sarebbe ancora contrario. Israele è stato tra i primi Paesi alleati di Washington a poter acquistare gli F-35 e attualmente ben 19 velivoli sono in dotazione dall’Aeronautica israeliana con la denominazione F-35I "Adir". In merito, Kushner ha lasciato intendere in una serie di dichiarazioni alla stampa poco prima della partenza da Tel Aviv per Abu Dhabi che la questione sarà al centro delle discussioni tra il presidente Trump e la leadership emiratina. Prima di lasciare gli Emirati alla volta dell’Arabia Saudita, Kushner ha visitato la base aerea di Al Dhafra insieme a O'Brien. Quest’ultimo ha definito l'aeronautica degli Emirati una delle più capaci al mondo, sottolineando che gli Stati Uniti sono “orgogliosi” della collaborazione tra i due Paesi. Nella base di Al Dhafra è utilizzato dall’aeronautica statunitense per le missioni in Medio Oriente e ospita diversi F-35.Il principale obiettivo del viaggio nel Golfo di Kushner è stato anzitutto quello di fare pressioni e tastare il polso sulle possibilità che altri Stati arabi seguano l'esempio degli Emirati Arabi Uniti nella normalizzazione dei rapporti con Israele. In un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa emiratina “Wam”, Kushner ha osservato che è possibile e “logico” che un giorno tutti e 22 i Paesi arabi normalizzino le loro relazioni con Israele. Nel corso dell’intervista, Kushner ha aggiunto che il mondo potrebbe nel giro di “mesi” vedere un quarto Stato arabo normalizzare le relazioni diplomatiche con Israele, dopo l’Egitto nel 1978, la Giordania nel 1994 e gli Emirati lo scorso 13 agosto. “Ovviamente tutto potrebbe accadere, ma la realtà è che molte persone invidiano la mossa che gli Emirati hanno fatto”, ha poi detto Kushner, sottolineando che “molti vorrebbero avere accesso alla tecnologia, all’economia e al progresso tecnologico di Israele”, che è “come un’altra Silicon Valley nel Medio Oriente”. Rispondendo a una domanda sulla possibilità che tutti e 22 gli Stati arabi normalizzino le relazioni, Kushner ha risposto rapidamente “al 100 per cento”. Riguardo alla sospensione dell’annessione della Cisgiordania da parte di Israele, Kushner ha precisato che sarà discussa in futuro, ma “non prossimamente”. Al momento, ha aggiunto, “il focus è sulla relazione” fra Emirati e Israele, ed eventualmente fra Israele e altri Paesi.Sui media israeliani, diversi osservatori hanno fatto le proprie previsioni su quali tra gli altri Paesi del Golfo potrebbero a breve normalizzazione le relazioni. Le principali speculazioni guardano all’Oman, ad oggi unico Paese della regione ad aver ospitato un premier israeliano, rispettivamente nel 1996 (Shimon Peres) e il 27 ottobre 2018, con lo storico viaggio di Benjamin Netanyahu nel sultanato per incontrare il sultano Yousuf bin Alawi bin Abdullah. Nelle relazioni con Israele, l’Oman ha agito guardando anche al suo ruolo di mediatore e interlocutore con l’Iran nei rapporti con le monarchie del Golfo e con gli Stati Uniti. Il sultanato vanta strette relazioni con Teheran, con frequenti scambi di visite, unico tra i Paesi del Golfo oltre al Qatar. Il secondo Paese considerato tra i papabili per una normalizzazione delle relazioni con Israele è Bahrein, Paese che però è fortemente dipendente dall’Arabia Saudita in termini di politica estera.Nelle visite in Bahrein e Arabia Saudita, la delegazione guidata da Kushner ha tentato infatti di verificare la disponibilità delle due monarchie alleate degli Emirati sull’eventuale normalizzazione dei rapporti con Israele, soprattutto in chiave anti-Iran. Nell’incontro a Manama, il re del Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa, il cui Paese è stato tra i principali promotori del piano di pace tra Israele e Palestina sponsorizzato proprio da Kushner, ha affermato che al momento non promuoverà la normalizzazione con Israele fino a quando l'Arabia Saudita non farà una mossa chiara, e finora Riad ha sottolineato che la creazione di uno Stato palestinese deve venire prima di qualsiasi accordo con lo Stato ebraico. In un comunicato stampa dell’agenzia di stampa “Bna”, si legge che nell’incontro con Kushner "il re ha anche sottolineato gli sforzi storici e continui degli Emirati Arabi Uniti per sostenere gli interessi e le cause delle nazioni arabe e islamiche, e i loro sforzi determinati per raggiungere una soluzione giusta e globale che garantisca al popolo palestinese i diritti legittimi e una pace duratura nella regione”.In Arabia Saudita, il consigliere di Trump ha avuto un colloquio con il principe ereditario, Mohammed bin Salman, con il quale vanta uno stretto rapporto personale. L’incontro è avvenuto nella città avveniristica Neom, uno dei progetti visionari voluti dal giovane principe ereditario impegnato dal 2016 a mutare il volto dell’Arabia Saudita. Proprio Neom è stata al centro di una serie di notizie, poi negate dalle autorità saudite, relative ad un presunto accordo proprio con la società di sicurezza informatica israeliana. La notizia era apparsa su un account Twitter collegato all'ambasciata saudita a Washington, ma in seguito la stessa ambasciata ne aveva negato la veridicità. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Spa”, nel loro incontro Kushner e Mohammed bin Salman hanno discusso "della necessità di riprendere i negoziati tra la parte palestinese e quella israeliana per raggiungere una pace giusta e duratura". Il duo ha anche affrontato il rafforzamento delle relazioni Usa-Arabia Saudita in tutti i campi.Ultima tappa del viaggio di Kushner in Medio Oriente è stato il Qatar, Paese che dal giugno 2017 è sotto embargo da parte di Arabia Saudita, Bahrein, Emirati ed Egitto, e che vanta stretti rapporti con l’Iran, relazioni strettissime con la Turchia e che sostiene il movimento palestinese Hamas al potere nella Striscia di Gaza. Nonostante posizioni geopolitiche spesso non in linea con la visione di Washington, il Qatar resta un partner essenziale degli Stati Uniti nella regione e ospita nella base di Al Udeid oltre 11 mila militari statunitensi, fungendo da quartier generale del Comando centrale delle forze armate statunitensi (Centcom), da Comando delle operazioni speciali (Soccent), da Centro per le operazioni aeree combinate (Caoc) dell'aeronautica. Nell’incontro con l’Emiro, Tamin bin Hamad al Thani, Kushner ha affrontato il tema delle relazioni con gli altri Paesi del Golfo e del conflitto israelo-palestinese. In merito a quest’ultimo dossier, l’emiro del Qatar ha ribadito la posizione di Doha che “chiede una giusta soluzione della causa palestinese sulla base delle risoluzioni Onu e dell'Iniziativa per la pace araba e sulla base della soluzione dei due Stati”. Se una normalizzazione delle relazioni tra Israele e Qatar appare da un lato improbabile, dall’altro le relazioni informali tra i due Paesi sono note e la visita di Kushner avrebbe avuto l’obiettivo di puntare anzitutto sulla stabilità regionale e spingere il Qatar a contenere anche eventuali azioni da parte dei movimenti palestinesi più estremisti. Un esempio è l’accordo per un cessate il fuoco tra Hamas e Israele siglato grazie alla mediazione dell’inviato del Qatar Mohammad al Emadi, dei militari egiziani e delle Nazioni Unite che ha permesso la riapertura del valico di Kerem Shalom, nel sud della Striscia di Gaza. In seguito alla conclusione dell’accordo, che Israele non ha confermato esplicitamente, le autorità hanno garantito la piena riapertura del valico di confine di Kerem Shalom, chiuso lo scorso 10 agosto, e ha rimosso il divieto di pesca imposto nelle acque di Gaza. Secondo il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), Hidai Zilberman, il cessate il fuoco è giunto in seguito ai recenti raid notturni condotti dalle Idf contro obiettivi di Hamas, a causa delle crescenti preoccupazioni per il coronavirus a Gaza e anche in virtù della promessa di aiuti finanziari da parte del Qatar. (Res)