Scuola: vicesindaca Città metropolitana Roma, da reperire 42 aule in città e 52 in province

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel territorio di Roma e nella sua area metropolitana, in vista della riapertura delle scuole, bisogna reperire ancora 94 aule di cui 42 in città e 52 nelle province. Nel corso della commissione Istruzione della Regione Lazio la vicesindaca di Città metropolitana di Roma, Teresa Zotta, anche presidente della commissione Scuola del Campidoglio ha fatto il punto della situazione. "Dall'analisi di Roma Capitale la criticità, a oggi, è molto ridotta - ha detto Zotta -. Per il secondo ciclo il dato che a noi risultava era 80 aule su Roma e 50 in provincia, dai dati che ho oggi a disposizione risulta un fabbisogno di 42 locali a Roma e 52 in provincia. Stiamo ragionando - ha precisato - sul ricorso al noleggio di container e sui fitti passivi". Zotta poi ha ricordato che dei 3 milioni di fondi Miur/Pon circa 2,2 milioni sono stati investiti "sull'edilizia leggera" e chiarito che "in alcuni istituti si sta ragionando a usare la palestra come luogo destinato alla didattica". Infine Zotta ha analizzato alcune situazioni particolari: "Sono in corso lavori di ampliamento al Democrito - ha detto - abbiamo espletato la gara per l'ampliamento del Catullo di Monterotondo. Abbiamo utilizzato gli istituti paritari che hanno offerto la loro collaborazione e siamo riusciti con i fitti passivi a intervenire e a supportare alcune scuole. Il De Sanctis - ha sottolineato - raccoglie gli studenti dell'area di Roma nord, stiamo lavorando per ampliare gli spazi con il ricorso ai moduli temporanei. Siamo in contatto con i sindaci di area metropolitana anche per spazi da prendere in affitto".(Rer)