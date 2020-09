Bulgaria: portavoce Commissione Ue a "Nova", sosteniamo diritto a protesta pacifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea sostiene il diritto alla protesta pacifica in Bulgaria. Lo ha dichiarato ad "Agenzia Nova" il portavoce della Commissione europea, Christian Wigand, rispondendo a una domanda sulla situazione delle proteste a Sofia contro il governo arrivate oggi al 55esimo giorno. "La Commissione è a conoscenza delle proteste. Continuiamo a seguire da vicino la situazione in Bulgaria", ha spiegato Wigand. "Siamo sempre stati chiari sul fatto che le manifestazioni pacifiche sono un diritto fondamentale in tutti i paesi democratici e sosteniamo il diritto alla protesta pacifica", ha aggiunto il portavoce rispondendo in merito al clima di tensione nella capitale durante le proteste tra manifestanti e polizia, dopo le denunce oggi da parte di alcuni giornalisti. (Beb)