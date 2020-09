Fisco: Gelmini (FI), serve shock, politica piccolissimi passi non è sufficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, rileva che "per impattare sull'economia reale serve uno shock fiscale vero e proprio: la politica dei piccolissimi passi non è sufficiente. Tagliare il cuneo fiscale è naturalmente decisivo - continua la parlamentare in una nota -, ma vorremmo chiedere agli italiani chi si è accorto del mini-taglio entrato in vigore il primo luglio. Gualtieri dice che le risorse ci saranno e vorremmo poterlo prendere sul serio ma da un governo che fa pagare le tasse in piena recessione da Covid - conclude l'esponente di FI - è difficile aspettarsi qualcosa di buono in materia". (Com)