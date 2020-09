Usa: Ford manda in prepensionamento 1.400 colletti bianchi entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica statunitense Ford ha deciso di mandare in prepensionamento 1.400 suoi dirigenti entro la fine dell’anno nel tentativo di risparmiare fondi nel quadro della crisi originata dalla pandemia di coronavirus. Lo riferisce l’emittente “Cnn” citando le lettere inviate oggi dall’azienda ai dipendenti coinvolti. Questi ultimi riceveranno la prossima settimana offerte per il prepensionamento. Coloro che accetteranno, dovranno lasciare la compagnia entro la fine dell’anno. “La nostra speranza è di raggiungere gli obiettivi di taglio dei costi attraverso un programma volontario di incentivi”, ha scritto nella lettera il presidente di Ford per le Americhe, Kumar Galhotra. “Se questo non accadrà, saranno necessarie separazioni forzate”, ha aggiunto il dirigente. La società è stata duramente colpita dalla crisi legata al coronavirus. Le vendite di auto sono crollate negli ultimi mesi, con milioni di cittadini statunitensi che hanno perso il lavoro e altri che, costretti a lavorare da remoto, non hanno necessità di un veicolo per gli spostamenti quotidiani. Ford ha comunicato un calo del 50 per cento delle entrate nel secondo trimestre dell’anno, con perdite quantificabili in circa 1,9 miliardi di dollari nello stesso periodo. All’inizio dell’anno, l’azienda disponeva di 190 mila dipendenti in tutto il mondo.(Nys)