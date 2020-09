Russia-India: firmato accordo per la fornitura di 300 milioni di dosi del vaccino Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha firmato un accordo con aziende indiane per produrre più di 300 milioni di dosi all'anno di vaccino contro il coronavirus del tipo Sputnik V. Lo ha annunciato Kirill Dmitriev, direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif). "Esperti indiani hanno visto gli effetti del vaccino russo. Abbiamo già firmato un accordo di produzione con aziende indiane per più di 300 milioni di dosi di vaccino l'anno", ha detto in un'intervista all'emittente indiana "Ndtv". "Abbiamo un forte sostegno da parte degli scienziati indiani, lavoriamo molto bene con l'India, crediamo che possa rappresentare un grande snodo per la fornitura in tutto il mondo. E abbiamo risposto a tutte le domande che hanno posto", ha dichiarato Dmitriev. "E' sorta la questione degli studi post-registrazione. Già questa settimana abbiamo iniziato più di 40 mila studi in Russia", ha aggiunto. (Rum)