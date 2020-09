Coronavirus: Speranza, proporrò meccanismo reciprocità controlli ad altri Paesi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso delle comunicazioni sulle misure di contenimento del Covid-19 in Aula al Senato ha voluto rendere nota "la nostra proposta che porterò agli altri Paesi europei, perché quando assumiamo una misura di maggiore controllo all'arrivo nel nostro Paese, non compiamo mai un atto ostile verso un altro Paese. La nostra proposta come governo, che porterò alla riunione dei ministri europei, è che si possa costruire un meccanismo di reciprocità tra Paesi, proprio per togliere dal tavolo questo elemento di ostilità", ha aggiunto. (Rin)