© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cremlino non ha ricevuto informazioni dalle autorità tedesche in merito al presunto avvelenamento dell'attivista Aleksej Navalnyj con una sostanza nervina del gruppo Novichok. Lo ha affermato il portavoce della presidenza russa, Dmitrij Peskov, ripreso dall'agenzia "Tass". "Non ci è stata comunicata questa informazione ", ha dichiarato il portavoce del Cremlino. (Rum)