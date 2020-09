Libia: Lega, preoccupazione per sequestro connazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Viva preoccupazione per il sequestro dei pescherecci della marineria di Mazara del Vallo, dei comandanti e dei loro equipaggi. Esprimiamo totale solidarietà alle famiglie e vicinanza ai nostri connazionali coinvolti". Così i deputati della Lega Lorenzo Viviani, Eugenio Zoffili e Paolo Formentini, rispettivamente capogruppo in commissione Agricoltura e Pesca, capogruppo e vicepresidente in commissione Esteri della Camera. "Presenteremo nelle prossime ore un'interrogazione al ministro Di Maio - continuano i deputati leghisti - peraltro presente in Libia proprio in questi giorni. Ci aspettiamo che il governo compia ogni sforzo possibile innanzitutto in sede diplomatica per garantire l'incolumità dei nostri concittadini e il loro tempestivo ritorno a casa. E' in gioco la credibilità del nostro Paese e la tutela della nostra Pesca", concludono.