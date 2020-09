Scuola: Speranza, riapertura nostra priorità assoluta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso delle comunicazioni sulle misure di contenimento del Covid-19 in Aula al Senato ha ribadito che "la riapertura delle scuole è davvero la nostra priorità assoluta su cui stiamo impegnando tutte le energie". Il ministro ha ricordato che "sono stati 190 i Paesi che hanno sospeso la didattica" in presenza. "Tutte le scuole riapriranno e riapriranno in sicurezza", ha aggiunto.(Rin)