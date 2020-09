Sud: Fapi, "Provenzano attivi zone economiche speciali" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le zone economiche speciali – spiega Sciotto - se attivate con la nomina dei commissari e dotate di risorse e contenuti, potrebbero dare un contributo determinante per lo sviluppo delle aree depresse delle regioni meridionali. Non a caso, il ministro Provenzano nel Piano per il Sud 2030 aveva posto l'attenzione sulla importanza delle Zes prevedendo la nomina di un commissario per ciascuna delle quattro già istituite: Campania, Calabria, Puglia-Molise, Puglia-Basilicata". "Auspichiamo fortemente che proprio il ministro Provenzano, – conclude Sciotto – si adoperi per rendere operative le Zes e segnare la ripartenza della crescita occupazione ed economica al sud, ora più che mai bloccato anche a causa dell'emergenza coronavirus". (Com)