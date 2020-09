Scuola: Speranza, Asl interverrà in caso di positività, non lasceremo soli presidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se ci saranno dei casi positivi nelle scuole dopo la riapertura, "come immaginabile, saranno i dipartimenti di prevenzione delle Asl territoriali ad intervenire con le loro competenze per mettere in campo una vera indagine e disporre le misure necessarie". Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell'Aula del Senato nel corso delle comunicazioni sulle misure di contenimento del Covid-19. Di certo "non lasceremo soli i nostri presidi", ha aggiunto. (Rin)