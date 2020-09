Spagna: vicepremier Iglesias, rafforzare governo e maggioranza che lo ha reso possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e Podemos devono lavorare per "mantenere un governo stabile" e "prendersi cura" della maggioranza che lo ha reso possibile. Lo ha affermato oggi in un'intervista televisiva a "La Sexta" il vicepremier e leader di Podemos, Pablo Iglesias. In merito al prossimo bilancio generale dello Stato, secondo Iglesias dovrà fondarsi su una revisione della tassazione e su uno spirito "espansivo" e non su "tagli", secondo le indicazioni dell'Europa. Il vicepremier ha poi assicurato che il suo partito è disponibile alla "massima collaborazione con la giustizia" nell'indagine sul presunto finanziamento irregolare di Podemos. Un'indagine che a suo parere sarà "archiviata come nelle precedenti 14 occasioni". (Spm)