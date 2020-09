Mediterraneo orientale: sviluppi regione e cooperazione al centro del colloquio tra ministri Difesa di Grecia e Francia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia e la Grecia hanno riaperto le discussioni per la vendita di due fregate di intervento e difesa (Fdi) realizzate da Naval Group e armate con missili da crociera Scalp, come riferito ieri dal quotidiano "La Tribune", spiegando che a luglio le trattative si erano bloccate. Ma le recenti tensioni nel Mediterraneo orientale con la Turchia sembrano aver convinto Atene. Il costo dell'operazione, inizialmente di 2,5 mliardi di euro, sarebbe stato abbassato a 2 miliardi. Tuttavia, Naval Group dovrà battere la concorrenza delle fregate statunitensi Lcs prodotte da Lockheed Martin e di quelle britanniche anti-sottomarino T-23. A questo ai aggiunge poi l'accordo firmato tra il gruppo greco-statunitense Onex e Israel Shypyard per realizzare sei corvette Sa'ar 72. La Grecia sarebbe inoltre interessata all'acquisto dei caccia Rafale francesi di Dassault. La scorsa settimana, su indicazione del presidente Emmanuel Macron e della ministra della Difesa Florence Parly, il presidente del gruppo francese, Patrick Pouyanné, ha effettuato una visita ad Atene per incontrare il primo ministro Kyriakos Mitsotakis. Dassault avrebbe proposto 18 Rafale, di cui 10 nuovi e 8 provenienti dalla flotta dell'aeronautica francese. Anche Lockheed Martin sarebbe in trattativa con il governo greco per la vendita di 20 F-35 per un valore di 3 miliardi di dollari. Questa settimana Mbda dovrebbe inviare una delegazione per negoziare sull'equipaggiamento dei caccia Mirage 2000 dell'aeronautica greca con dei missili compatibili anche con i Rafale. (segue) (Gra)