Mediterraneo orientale: sviluppi regione e cooperazione al centro del colloquio tra ministri Difesa di Grecia e Francia (3)

- La Grecia è in trattativa con la Francia e altri paesi per l'acquisto di armamenti, mentre sale la tensione con la Turchia per le risorse energetiche nel Mediterraneo orientale. "In questo contesto, la discussione include l'acquisto di velivoli", ha sostenuto un ufficiale del governo ellenico, ripreso dal quotidiano "Kathimerini". Il ministro delle Finanze greco, Christos Staikouras, ha detto che il paese è pronto a spendere parte del suo bilancio per rafforzare le forze armate e aumentare la sua capacità di deterrenza, dopo anni di tagli nel campo della difesa. Nessuna decisione finale è stata presa, per il momento. Secondo i media greci, Atene ha però raggiunto un accordo per comprare dalla Francia 18 aerei da guerra. "Non c'è ancora alcun accordo scritto, come sostenuto dai media. Tuttavia sono aperte discussioni su diversi soggetti", ha dichiarato ieri una fonte del governo francese, senza aggiungere dettagli. (segue) (Gra)