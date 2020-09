Mediterraneo orientale: sviluppi regione e cooperazione al centro del colloquio tra ministri Difesa di Grecia e Francia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto la Grecia procederà con la delimitazione delle zone marittime con Cipro “quando i tempi saranno maturi”, come dichiarato il 30 agosto dal ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, in un'intervista al settimanale greco “Real News”. “Tuttavia, pur delimitando le zone marittime, soprattutto in una regione come il Mediterraneo orientale, è necessario pianificare ed eseguire con precisione una sequenza necessaria di azioni”, ha precisato Dendias, sottolineando la diplomazia greca sta uscendo da un periodo di “inerzia” e si sta ora ponendo l'obiettivo di delimitare gradualmente tutte le sue zone marittime nella regione. Le dichiarazioni arrivano nel mezzo delle tensioni fra Grecia e Turchia in merito alle rivendicazioni sulle acque territoriali nel Mediterraneo orientale. Ieri il governo greco ha replicato all'avvertimento della Turchia in risposta ai tentativi di Atene di espandere le sue acque territoriali nel Mediterraneo orientale. “L'esercizio dei diritti sovrani della Grecia non è soggetto ad alcuna forma di veto turco”, ha dichiarato il ministero degli Esteri di Atene in una nota in cui ha invitato Ankara a rispettare le regole del diritto internazionale. (segue) (Gra)