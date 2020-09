Difesa: Slovacchia, nominato il nuovo comandante delle Forze armate terrestri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo comandante delle Forze armate terrestri della Slovacchia è il generale di brigata Ivan Pach. La nomina è arrivata oggi da parte del capo di Stato maggiore delle Forze armate terrestri, il generale Daniel Zmeko. "Il nuovo comandante deve affrontare molte sfide, tra cui continuare a sviluppare le forze di terra in tutte le aree in modo che, nel complesso, siano in grado di svolgere i compiti stabiliti dalla legge", ha detto Zmeko. Il generale ha descritto la carica di comandante delle forze di terra come una posizione prestigiosa che richiede non solo il pieno impegno personale ma anche significative qualità ed esperienza personale e professionale. (Vap)