Scuola: Speranza, mascherine obbligatorie, no se al banco se c'è distanziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le mascherine a scuola sono obbligatorie: si va con la mascherina. Ma dividiamo i momenti dinamici, con rischi concreti, e quelli statici quando si sta ad un metro di distanza, come al banco. Nei momenti statici la mascherina può essere abbassata". Così in Aula al Senato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso delle comunicazioni sulle misure di contenimento del Covid-19. Nelle scuole, ha aggiunto, verranno distribuite "11 milioni di mascherine per alunni e personale e di questo ringrazio il commissario Arcuri". (Rin)